-50% на первинний прийом лікаря-гінеколога в МЦ «Оксфорд Медікал Тернопіль» 

Кожна жінка знає, як важливо знайти свого фахівця в області гінекології! Ми допоможемо Вам у цьому! Адже лікарі-гінекологи у всьому світі рекомендують проходити обов’язковий профілактичний огляд щорічно, навіть при відсутності симптомів.

Саме тому, з нагоди Дня Гінекологічного здоров’я Медичний центр «Оксфорд Медікал Тернопіль» в період з 9 по 11 вересня має для Вас спеціальну пропозицію:

Консультація лікаря-гінеколога + відеокольпоскопія лише 185 грн.!

Медичний центр «Оксфорд Медікал Тернопіль» пишається своїми досвідченими і ввічливими фахівцями. Ми допомагаємо жінкам бути здоровими і по-справжньому красивими!

Встигніть скористатися нашою ВИГІДНОЮ ПРОПОЗИЦІЄЮ!

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Запис за номерами (068) 752 52 52 та (0352) 52 52 52.