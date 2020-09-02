Тернопільщина отримала більше 35 мільйонів гривень на боротьбу з коронавірусом

Сьогодні Тернопільщина готова до нової хвилі коронавірусу. Лікарні забезпечені необхідним обладнанням та засобами індивідуального захисту. А в резерві на складах знаходяться захисні костюми, халати, сотні тисяч медичних масок та респіраторів, які при погіршенні ситуації будуть направлені в район спалаху коронавірусної інфекції.

«Від початку пандемії в область надійшли засоби захисту на суму один мільйон дев’ятсот тисяч гривень. Це щитки із захисним екраном, медичні маски, респіратори. Також ми отримали дороговартісне обладнання від державних підприємств. Це чотири рентген-апарати, що вартують майже 20 мільйонів гривень», – розповів начальник управління охорони здоров’я Тернопільської обласної державної адміністрації Володимир Богайчук.

Також за час пандемії для лікувальних закладів нашої області вдалося закупити 111 моніторів для відстеження стану тяжкохворих та 95 апаратів штучної вентиляції легень. Частину цього обладнання закупили за кошти місцевих бюджетів. Більшу частину Тернопільській області передали державні підприємства.

Окрім того, десятки мільйонів гривень було витрачено не оновлення Тернопільського обласного лабораторного центру та придбання розхідних матеріалів для збільшення кількості тестувань методами ІФА та ПЛР.

Закупівля засобів індивідуального захисту, лабораторного обладнання та розхідних матеріалів для проведення лабораторних досліджень обійшлась більш як у 30 мільйонів гривень.

«Зараз наше завдання підготувати більшу кількість закладів охорони здоров’я, які зможуть приймати хворих на COVID-19. Ми інтенсивно працюємо над збільшенням доступу кисню до кожного лікувального закладу та будемо забезпечувати більшу кількість кисневих балонів. Для прикладу, одна Козівська лікарня витрачає 15 балонів кисню на добу», – додає Володимир Богайчук.

Ліжковий фонд для надання допомоги хворим на COVID вже збільшено до 1330 ліжкомісць. В обласній університетській лікарні розгорнули 66 ліжок. Додатково законтрактували шість закладів другої хвилі, де надаватимуть допомогу хворим на коронавірус. Це медустанови у Зборівському, Підгаєцькому, Теребовлянському, Підволочиському та Тернопільському районах.

На Тернопільщині продовжує хворіти на коронавірус 2874 людини, розповідає Володимир Богайчук.

«Ми робимо все, що в наших силах, аби забезпечити якісне лікування тих, хто потребує допомоги. Але у нас радикально змінилась ситуація щодо виявлення кількості хворих. Лікарні переповнені. Я наполегливо прошу дотримуватись правил карантину. Бережіть себе», – зазначив начальник управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації.