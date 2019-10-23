На Тернопільщині вщент згоріло приміщення з велосипедами та соломою (фото)

22 жовтня о 18:08 виникла пожежа господарської будівлі у селі Гаї Розтоцькі Зборівського району. Про це повідомляють в Управлінні ДСНС України в Тернопільській області.

На місце події оперативно прибули працівники місцевих пожежних команд сіл Залізці та Мильне.

Вогонь знищив перекриття та покриття будівлі на площі 100 м.кв., 3 тонни тюкованої соломи, 3 велосипеди, бетонозмішувач та січкарню.

Завдяки цілеспрямованим та оперативним діям вогнеборців уже о 18:40 загорання локалізували, а о 20:52 – ліквідували. Недопущено перекидання вогню на житловий будинок, який знаходився поряд.