Тернопільський студент Гуменюк Володимир, який потай від рідних відправився в АТО, отримав орден

Під час урочистостей з нагоди вшанування добровольців Тернопільщини орденом «Лицарський хрест добровольця» нагородили 20 захисників України (17 – прижиттєво та 3 – посмертно).

Почесну відзнаку отримав тернопільський студент Гуменюк Володимир Володимирович, який від 18 років воює за нашу державу.

Володимир є добровольцем ДУК «Правий сектор», його позивний «Історик».

Народився юний боєць у Тернополі 7 серпня 1997 року. Навчався у ЗОШ № 19 та Тернопільському національному технічному університеті ім. Івана Пулюя. На схід відправився потай від рідних. Пройшов бої у Донецькому напрямку: Мар’їнці та Авдіївці.

– Хочу попросити лише одне: не дати плюнути в лиця живим і на могили мертвих, – зауважив під час нагородження Володимир Гуменюк.

Зазначимо, що хлопець – неодружений, зараз Володимир Гуменюк продовжує навчання та живе мирним життям, проте у разі необхідності готовий знову піти у «гарячу точку», аби захистити свою державу.