Асоціація «Ради Тернопільщини»: єдиний госпітальний округ та недопущення федералізації держави

Питання госпітальних округів, плану формування територій громад Тернопільщини,запропонованого Кабінетом міністрів України, перспективи об’єднання районів розглядалися на черговому засіданні обласної асоціації органів місцевого самоврядування «Ради Тернопільщини».

Обговоривши питання щодо госпітальних округів, учасники засідання більшістю голосів вирішили пропонувати центральним органам влади створити на Тернопільщині єдиний госпітальний округ. При цьому районні лікарні повинні бути збережені і перебувати в підпорядкуванні цього медичного округу. «Це єдиний шлях зберегти районні лікарні, які будуть у єдиній медичній структурі і надаватимуть медичні послуги на місцях», – зазначив голова асоціації «Ради Тернопільщини», голова обласної ради Віктор Овчарук, і більшість членів асоціації із такою пропозицією погодилася.

Спільне бачення щодо єдиного госпітального округу Асоціація «Ради Тернопільщини» направить до обласної ради, Українській асоціації районних та обласних рад, Кабінету Міністрів України.

Активно обговорювали присутні і план формування територій громад Тернопільщини, який запропонував Кабінет міністрів України, та адміністративно-територіальний устрій країни загалом.

«Асоціація «Ради Тернопільщини підтримує таку концепцію адміністративно-територіального устрою, в якій будуть залишені такі територіальні одиниці як області, а не утворені краї – а такі пропозиції уже лунають із центральних органів влади, – зазначив Віктор Овчарук. – Утворення так званих «країв» призведе до федералізації країни, що є прямою загрозою розколу України. Асоціація «Ради Тернопільщини» також стоїть на тому, що адміністративний устрій повинен складатися із областей та громад за відсутністю районів, оскільки запропоновані Кабінетом Міністрів України об’єднані райони на сьогодні не мають жодних повноважень, окрім функції префекта. На думку асоціації, цього недостатньо для створення об’єднаних районів. Кабінет Міністрів повинен запропонувати відповідні господарські функції районам. У такому випадку асоціація може переглянути своє рішення. Щодо плану формування територій громад, то члени асоціації вважають, що Кабінет Міністрів має взяти до уваги ті рішення, які приймала Тернопільська обласна рада щодо перспективного плану формування територій громад».