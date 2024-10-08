На Тернопільщині виявили порушень митних правил на 9,3 млн гривень

За дев’ять місяців 2024 року працівники Тернопільської митниці виявили 55 порушень митних правил на суму 9,3 млн гривень.

Про це повідомили в управлінні боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Тернопільської митниці.

Впродовж зазначеного періоду вилучено предмети правопорушень на суму 3,1 млн гривень. У їх числі промислові, продовольчі товари і транспортні засоби.

На розгляд до суду митницею передано 24 справи про порушення митних правил на 3,2 млн гривень.

За результатами розгляду судом 11 справ про ПМП конфісковано предмети правопорушення, серед яких шість транспортних засобів, та накладено 1,9 млн гривень штрафів.

У січні-вересні від сплати штрафів у справах про порушення митних правил за постановами митниці до бюджету перераховано 3,2 млн гривень.