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Новини Тернополя 

Муніципали Сергія Надала добралися і до навколишніх сіл

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Під час рейду населеними пунктами Тернопільської громади муніципальні інспектори виявили ряд порушень.

У вівторок, 22 грудня, працівники муніципальної інспекції провели рейд населеними пунктами Тернопільської міської територіальної громади, повдіомляє прес-служба міськради.

Під час відпрацювання територій інспектори виявили ряд порушень, серед яких: порушення правил рибальства та правил благоустрою. На порушників оформлено адміністративні протоколи.

“Після розгляду справ уповноваженими органами мешканці сіл, в діях яких вбачаються ознаки правопорушень, будуть притягнені до відповідальності згідно із чинним законодавством”. – зазначається у повідомленні міськради.

Нагадаємо, відтепер працівники муніципальної інспекції контролюють дотримання правил природоохоронного господарства та благоустрою не лише у місті, а й на території усієї Тернопільської громади.

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