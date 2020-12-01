Одним из самых распространенных заболеваний во всем мире является варикоз. Этим заболеванием страдают, как женщины, так и мужчины, независимо от возраста. Для варикоза характерно расширение и деформация венозных сосудов, что приводит к различным осложнениям. Поэтому при появлении первых симптомов следует обратиться к специалисту за медицинской помощью.

Профессиональное лечение варикоза в Киеве проводится в клинике «Мед Сити», в которой работают первоклассные врачи с опытом работы. Они используют на практике новейшее оборудование и эффективные методики, которые гарантируют результат. По статистике, варикозная болезнь чаще диагностируется у женщин, что связано с ношением обуви на высоком каблуке.

Факторы риска и основные симптомы

Специалисты утверждают, что одним из главных факторов риска является генетическая предрасположенность. Но существуют и другие факторы, которые приводят к развитию патологического процесса и нарушению венозных стенок сосудов.

К другим факторам риска развития варикоза относится следующее:

период беременности;

неправильное питание;

особенности профессиональной деятельности;

недостаточная физическая активность;

аномальные процессы в развитии сосудов;

регулярное поднятие тяжелых предметов.

Также к развитию варикоза может привести прием некоторых лекарственных препаратов, особенно гормональных. К основным признакам болезни относится появление узелковых уплотнений, сосудистой сеточки и характерных звездочек, при этом достаточно хорошо просматриваются венозные переплетения на ногах.

Среди симптомов можно выделить боль в нижних конечностях, отечность, кожный зуд, быстрое утомление и др. При появлении симптомов следует незамедлительно обратиться в «Мед Сити» за квалифицированной помощью, что поможет избежать развития осложнений и необратимых патологических процессов.

Особенности лечения варикозной болезни

Только квалифицированный врач сможет подобрать программу лечения, которая зависит от стадии течения варикоза и индивидуальных особенностей пациента. Для того чтобы определить наличие тромбов и патологий клапанов врач-флеболог может назначить дуплексное ультразвуковое сканирование вен.

Существует четыре стадии развития варикозной болезни. На начальной стадии пациенты жалуются на появление болезненных ощущений в ногах после чрезмерной физической нагрузки. На второй стадии появляется сосудистая сеточка из расширенных капилляров.

Для третьей стадии характерно уже появление постоянной отечности, а на последней – узелковых уплотнений. К каждому пациенту предусмотрен индивидуальный подход, что помогает подобрать правильное лечение.

Это могут быть терапевтические и хирургические методики. К последним относится минифлебэктомия, комбинированная флебэктомия, ЭВЛК или эндовазальная лазерная коагуляция, которая проводится при помощи современного лазерного оборудования.