На Тернопільщині є робота для будівельників

Будівництво є однією з найважливіших галузей народного господарства. В Україні працівники більше 200 професій задіяні у спорудженні будівель різних видів і призначення. Попит на таких фахівців є завжди.

Цьогоріч роботодавці подали у службу зайнятості Тернопільської області 110 вакансій для фахівців будівельної галузі. Більшість цих робочих місць вже укомплектована, проте на сьогодні будівельні організації краю мають 37 актуальних вакансій, з них:

22 – на спорудження житлових і нежитлових будівель,

11 – на спеціалізовані роботи (електромонтажні, штукатурні та інші роботи із завершення будівництва – встановлення столярних виробів, монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування),

4 – на будівництво споруд (доріг, автострад; споруд електропостачання та телекомунікацій, мостів).

Роботодавцям потрібні архітектор, головний інженер, інженери-будівельники, інженери-проектувальники, техніки будівельні, майстри будівельних та монтажних робіт, лицювальники-плиточники, мулярі, малярі, кранівники, екскаваторники, монтажники, бетонярі, слюсарі-сантехніки, шпаклювальники, штукатури, працівники на допоміжних та підсобних роботах.

Якщо Вас цікавить робота в будівельній галузі, але Ви не маєте потрібного фахового рівня, можна здобути бажану професію чи підвищити свою кваліфікацію за спрямуванням служби зайнятості Тернопільщини.

Шановні роботодавці! Від служби зайнятості за працевлаштування краян певних категорій – можете отримати компенсації, а також відшкодування коштів на облаштування робочого місця для людини з інвалідністю!