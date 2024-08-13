Реконструкція мосту у Теребовлі: які роботи проводяться сьогодні

На 354 кілометрі траси міжнародного значення М-19 Доманове – Ковель – Чернівці – Тереблече продовжуємо зводити «з нуля» міст через річку Гніздечна та ремонтувати підходи до нього. Всі ці роботи – частина єдиного проєкту реконструкції аварійного мосту, збудованого близько 90 років тому.

👷‍♂️ Підрядна організація Служби відновлення зводить 3 опори штучної споруди. Зокрема, нині на першій та третій опорі влаштовують арматуру.

🚜 Паралельно шляховики влаштовують дорожній одяг на підході до мосту (вулиця Князя Василька у місті Теребовля). В основу закладають геотекстиль та геогратку для додаткової міцності.

Додамо, що раніше на підходах до мосту замінили комунікації під дорожнім полотном, а саме магістральний водогін, дощову каналізацію та перевлаштували водопровід, до якого відбуватиметься підключення користувачів.

☝ Нагадаємо, що реконструкція мосту у Теребовлі проводиться коштом Європейського інвестиційного банку. Фінансування є цільовим, ці кошти виділені на ключові проєкти транспортної інфраструктури в Україні.

Необхідність реконструкції зумовлена аварійним станом старого мосту через річку Гніздечна на ділянці траси міжнародного значення, де щодня проїжджало близько 15 000 транспортних засобів. Існував високий ризик руйнування та повного «паралічу» руху трасою М-19 через місто Теребовля.