У Бережанах заснували Орден Лицарів Колумба

11 липня на парафії Пресвятої Трійці УГКЦ міста Бережани, за ініціативи пароха храму та декана Бережанського о. Івана Хрептака, відбулася знаменна подія – заснування та ініціація Ордену Лицарів Колумба. Свято розпочалося Божественною Літургією, яку очолив протоієрей Роман Дутчак, відповідальний за Орден Лицарів Колумба у Тернопільсько-Зборівській архиєпархії, повідомив Тарас Шачко.

Духовне слово виголосив отець Юстиніан Городечний, ЧБМ, капелан з парафії св. Апостола Петра (м. Тернопіль), де функціонує Рада Лицарів Колумба архиєпархії. Проповідник звернув увагу на важливість бути фізично і духовно пробудженими у нашому християнському житті, а також твердими і сильними у наших проханнях до Господа. Рівно ж побажав членам братства бути сильним мирянським стержнем у допомозі душпастирям Бережанщини. Також співслужили Літургію протоієрей Михайло Бугай та отець Андрій Процик.

Після спільної молитви у дусі єдності та братерства відбувся сам обряд ініціації, який провели офіцери Ради Лицарів Колумба №17487 св. Апостола Петра, м. Тернопіль. Усі учасники та кандидати, перш ніж промовити слова присяги перед Господом на достойне служіння, почули слово повчання про засновника ордену блаженного отця Майкла Макґівні, ім’ям якого згодом і буде називатися Рада. Брати зосередили увагу на головні постулати ордену: благодійність, єдність братерство та патріотизм.

Надіємося, що початок існування Ордену Лицарів Колумба у м. Бережани сприятиме ще кращому розвитку громади. Та стане добрим прикладом для інших парафії гуртуватися у таке чоловіче братерство.

Довідка

Орден Лицарів Колумба – найбільша в світі чоловіча братерська організація, яка об’єднує чоловіків-католиків, заснована преподобним отцем Майклом Джозефом Макґівні в Нью-Гейвені (США) в 1882 році та названа на честь мореплавця Христофора Колумба. Братерська спільнота Лицарів Колумба є членом «Міжнародного альянсу католицьких лицарів».

Орден налічує понад два мільйони братів в 20 країнах світу і є одним з найпотужніших чоловічих Орденів католицької церкви. В Україні налічується близько ста Рад Ордену. Відтепер одна з них діятиме у м. Бережани.

Діяльність Лицарів Колумба спрямована на благодійність щодо потребуючих, єдність католиків навколо Церкви для захисту християнських цінностей, особливо щодо родини та захисту життя, плекання братерства між лицарями та патріотизм.