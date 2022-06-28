На Тернопільщині за день Тернопільщини ліквідували три пожежі

Минулої доби вогнеборці Тернопільщини ліквідували 3 пожежі. Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Тернопільській області.

– 27 червня о 15:18 у сел. Велика Березовиця Великоберезовицької територіальної громади Тернопільського району на вул. Національного Відродження виникла пожежа сухої трави на відкритій території на площі 100 м кв. Пожежу ліквідовано черговим караулом частини спеціальної пожежної техніки аварійно-рятувального загону спеціального призначення Головного управління;

– о 19:40 у сел. Гусятин Чортківського району на вул. Січинського виникла пожежа сміття на території паспортизованого сміттєзвалища, яке знаходиться на балансі КП «Благоустрій», на площі 200 м кв. Пожежу ліквідовано черговим караулом 10-ї державної пожежно-рятувальної частини 6-го державного пожежно-рятувального загону Головного управління із залученням 1 од. допоміжної техніки (екскаватор МТЗ-92) КП «Благоустрій»;

– о 21:30 у с. Панівці Мельниця-Подільської територіальної громади Чортківського району на вул. Богдана Хмельницького виникла пожежа господарської будівлі, що належить місцевій жительці, внаслідок якої вогнем знищено дерев’яну господарську будівлю площею 50 м кв., речі домашнього вжитку. Пожежу ліквідовано черговим караулом місцевої пожежної команди сел. Мельниця-Подільська. Під час гасіння врятовано один житловий будинок.

Причини виникнення пожеж та матеріальні збитки встановлюються.