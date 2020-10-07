На деяких річках Тернопільщини відбувся підйом рівнів води більше ніж на півметра

Метеорологічна обстановка впродовж з 30 вересня по 06 жовтня 2020 р. в Тернопільській області характеризувалась хмарною погодою з проясненнями, часом дощами, грозами, вночі та вранці туманом. Відбувались коливання температури повітря вдень від 10 до 25 градусів тепла, вночі від 7 до 16 градусів тепла. Вітер змінних напрямків 7-12 м/с, пориви 15 – 20 м/с.

За звітний період у басейні річки Дністер:

на гідрологічному посту Галич:

відбувся підйом рівнів води на 56 см;

середня кількість опадів за тиждень 7,7 мм.

на гідрологічному посту Нижнів:

відбувся підйом рівнів води на 41 см;

середня кількість опадів за тиждень 9,1 мм.

на гідрологічному посту Заліщики:

відбувся підйом рівнів води на 64 см;

середня кількість опадів за тиждень 7,1 мм.