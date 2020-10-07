На деяких річках Тернопільщини відбувся підйом рівнів води більше ніж на півметра
Метеорологічна обстановка впродовж з 30 вересня по 06 жовтня 2020 р. в Тернопільській області характеризувалась хмарною погодою з проясненнями, часом дощами, грозами, вночі та вранці туманом. Відбувались коливання температури повітря вдень від 10 до 25 градусів тепла, вночі від 7 до 16 градусів тепла. Вітер змінних напрямків 7-12 м/с, пориви 15 – 20 м/с.
За звітний період у басейні річки Дністер:
на гідрологічному посту Галич:
відбувся підйом рівнів води на 56 см;
середня кількість опадів за тиждень 7,7 мм.
на гідрологічному посту Нижнів:
відбувся підйом рівнів води на 41 см;
середня кількість опадів за тиждень 9,1 мм.
на гідрологічному посту Заліщики:
відбувся підйом рівнів води на 64 см;
середня кількість опадів за тиждень 7,1 мм.
Фахівцями Регіонального офісу водних ресурсів у Тернопільській області проводиться постійний моніторинг гідрологічної ситуації на водних об`єктах.