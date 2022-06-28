У Чорткові оживили стіну книгозбірні

Звуки гітари та саксофону, затишна атмосфера, прохолодні напої та смачні десерти – саме так у понеділок, 27 червня, відбулося відкриття 3-D муралу, що на стіні Чортківської публічної бібліотеки.

Персонаж чарівної казки Остапа Барановського – Чорткавер, пейзажі міста та бібліотечні полиці таки оживили та розфарбували стіну книгозбірні та й усю затишну вулицю Зелену.

Поглянути ближче на мурал і познайомитися із митцями прийшов міський голова Чорткова Володимир Шматько, народна депутатка Євгенія Кравчук, небайдужі до мистецтва чортків’яни та гості міста.

Пані Євгенію, до слова, сміливо можна назвати однією із авторок проекту, бо саме вона у грудні минулого року ініціювала збір коштів для створення муралу. На свій день народження жінка написала пост у соціальних мережах із проханням підтримати створення картини на стіні. За півтора місяця на платформі «Спільнокошт» вдалося зібрати необхідні 200 тисяч гривень. Загалом, пожертви зробив 61 благодійник.

«Суми були дуже різні – від 200 грн до двадцяти тисяч. Багато людей долучилися до створення такої краси у нашому місті. Не може не тішити те, що підтримав проект міністр культури України.

Ми розпочали збирати кошти і готувати проект ще до повномасштабного вторгнення росії. Розумію, веселощі зараз не на часі, але реалізація таких культурно-мистецьких ідей нам просто необхідна. Українці вміють творити нове і красиве, це нас відрізняє від росіян, котрі знають лише як нищити та плюндрувати культуру», – звернулася до присутніх пані Євгенія.

Створювали мурал трохи більше місяця художник та автор книги Остап Барановський, архітекторка Олеся Хмелик та подружжя митців із Київщини Ольга та Яків Біленко. Варто зауважити, що перш за все стіну утеплили та захистили від затікання дощу.

Відтак, покрили ґрунтовкою та нанесли ескіз. Ця справа також була досить клопіткою для художників, бо відбивали його вручну за допомогою проектора, вечорами, встигаючи до комендантської години.

Наступним кроком у модернізації бібліотеки, за словами керівниці закладу Ірини Брунди, стане реконструкція дворику, яка дозволить створити тут творчий та надихаючий простір для відвідувачів.