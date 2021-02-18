На Тернопільщині за добу від пожежі загинули двоє людей

Двоє людей за добу загинули у власному помешканні в результаті пожежі. Причини летальних випадків – порушення правил пожежної безпеки.

17 лютого на лінію “102” надійшло повідомлення про те, що в одному із сіл Чортківського району в кімнаті після гасіння пожежі рятувальники виявили обгоріле тіло чоловіка. Потерпілий – місцевий житель, 1955 року народження. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група.

При попередньому огляді на тілі загиблого експерт слідів насильницької смерті не виявив. Причина загоряння – небезпечне поводження з вогнем під час паління в ліжку.

Ще одне тіло шістдесятичотирирічного чоловіка під час ліквідації пожежі виявили рятувальники. В Тернопільському районі горів будинок. Саме господиня житла помітила вогонь і викликала рятувальників. Після того, як вони зайшли до середини, то побачили тіло родича заявниці. Попередня причина нещастя – пожежа в результаті порушень правил використання пічного опалення.

Два факти правоохоронці внесли в ЄРДР згідно статті 115 ККУ з поміткою “нещасний випадок”, – про це повідомляє відділ комунікації поліції Тернопільської області.