Науковця ТНТУ Романа Гевка відзначили обласною премією

Тернопільська обласна організація товариства винахідників і раціоналізаторів України відзначила обласною премією ім. Івана Пулюя завідувача кафедри технічної механіки та сільськогосподарських машин, д.т.н., професора Романа Гевка.

Науковець університету удостоєний премії за викосі досягнення у винахідницькій та науково-технічній творчості.

Роман Богданович Гевко — заслужений винахідник України, академік Інженерної академії України, голова Тернопільського відділення Інженерної академії України.

Автор 471 наукових та навчально-методичних праць, з них 5 монографій, 11 посібників і підручників, 288 авторських свідоцтв та патентів на винаходи і корисні моделі. Коло його наукових інтересів: дослідження техніко-економічних показників компонувальних схем і робочих органів коренезбиральних машин та систем для транспортування сипких матеріалів по криволінійних трасах.

Підготував чотирнадцять кандидатів технічних наук. Р. Б. Гевко є членом спеціалізованих вчених рад із захисту кандидатських дисертацій у Львівському національному аграрному університеті та Вінницькому національному аграрному університеті.

Щиро вітаємо колегу із високою оцінкою його творчого доробку і бажаємо міцного здоров’я та нових наукових звершень!