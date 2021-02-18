На Тернопільщині примусово припинили роботу м’ясопереробного цеху

Держпродспоживслужба Тернопільщини припинила роботу м’ясопереробного цеху на території Заліщицького району.

«Власнику підприємства вручили рішення Головного державного ветеринарного інспектора Тернопільської області про припинення виробництва та обігу харчових продуктів строком до 10 робочих днів і припис про виправлення виявлених порушень», – повідомили у пресслужбі Головного управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області.

Рішення прийнято за порушення вимог Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів» та виявлені під час заходу державного нагляду критичні невідповідності.

Також до підприємства вжито заходів адміністративно-господарського впливу у вигляду штрафу.

У Держпродспоживслужбі повідомили, що роботу підприємство продовжить лише після приведення його виробничих потужностей до діючих санітарно-гігієнічних вимог.

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