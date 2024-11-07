На Тернопільщині за прогул без поважної причини «злочинець» карався виправно-трудовими роботами без збереження зарплати

За поданням Всесоюзної Центральної Ради Професійних Спілок Указом Президії Верховної Ради СРСР від 26.06.1940 року «Про перехід на восьмигодинний робочий день, на семиденний робочий тиждень і про заборону самовільного залишення робітниками і службовцями підприємств та установ», окрім загального збільшення тривалості робочого дня (тижня), було заборонено самовільне звільнення робітників і службовців з державних, кооперативних і громадських підприємств та закладів, а також самовільний перехід з одного підприємства на інше, з одного закладу в інший.

Звільнення з роботи могло відбутися лише за згодою керівника підприємства (закладу) та виключно за станом здоров’я чи вступом до навчального закладу. Залишення місця роботи за власною волею розцінювався як злочин і каралося позбавленням волі. Водночас за прогул без поважної причини «злочинець» карався виправно-трудовими роботами, які відбувалися за місцем попередньої праці з примусовим утриманням в гаманець «диктатури пролетаріату» частки від без того невеликої зарплатні правопорушника.

До прикладу, вироком від 27.07.1946 року Народний суд Коропецького району Тернопільської області засудив до тюремного ув’язнення на строк 4 місяці жителя с. Коропець – Л., який самочинно та без поважних причин залишив доручену йому в Комарівській МТС роботу, чим порушив трудову дисципліну. Ухвалою Тернопільського обласного суду від 14.08.1946 року в задоволені касаційної скарги Л. відмовлено та констатовано факт самовільного залишення останнім своєї роботи. Водночас посилання Л. на проблеми зі здоров’ям як підставу залишення роботи суд не взяв до уваги як непідтверджені.

Вироком від 28.10.1947 року робітника Комарівського цегельно-вапнового заводу – П. було засуджено до 6 місяців виправно-трудових робіт з відрахуванням з його заробітку 25 % щомісяця на користь держави за те, що 15.10.1947 року П. на 25 хв раніше закінчив працювати, не повідомивши про це дирекцію заводу, чим допустив прогул.

За інф. Монастириського районного суду Тернопільської області