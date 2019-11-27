08:32 | 27.11.2019
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У Вікнянській громаді на Тернопільщині видатним землякам присвячують конверти та марки

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У школі села Красне Вікнянської громади Гусятинського району по-особливому вшанували 50-ті роковини з дня смерті земляка Степана Юліана Ванчицького — на його честь відбулося спецпогашення тематичних марки та конверта. 

Із конверта можна дізнатися, що Степан Ванчицький народився 14 (26) жовтня 1888 р. у селі Красне, але завершив життєвий шлях 81-річним в найбільшому місті Австралії — Сіднеї. Він був правознавцем, громадським діячем, доктором права, членом Наукового товариства ім. Шевченка (НТШ), “Просвіти” та “Сільського Господаря”, головою осередку НТШ в Австралії. 

Конверт прикрашено силуетами України та Австралії, між якими — відомий Сіднейський міст. Мовляв, Ванчицький — це і є той міст, який об’єднав Україну і Австралію.

Композицію конверта розробила і намалювала головні зображення  художниця з Тернополя Марія Юрчак. Тираж марки та конверта — 56 екземплярів. Для цих конвертів були три штампи — школи с. Красне, ексклюзивний штемпель, розроблений до 50-их роковин Степана Ванчицького і звичайний поштовий штемпель с. Красне.

Почесну місію спецпогашення поштового конверта і марки до роковин Степана-Юліана Ванчицького доручено академіку, голові Тернопільського осередку НТШ Михайлу Андрейчину, заступнику голови Гусятинської райдержадміністрації Надії Галябарді, сільському голові с. Красне Богдану Галабіцькому і директору школи Павлу Заплітному.

Окремо розгорнули філателістичну виставку тернополянина Любомира Горшко, присвячену до Дня писемності. На конвертах можна побачити зображення монастирів, в яких жили літописці. Кілька стендів присвячено першому друкарю, який надрукував першу українську книгу — Івану Федорову. Такими виставками школярів намагаються заохотити формувати свої колекції.

Захід організувала громадська організація “Агенція розвитку регіону Медобори” при Вікнянській ОТГ. 

Нагадаємо, 16 жовтня у селі Зелене Вікнянської ОТГ Гусятинського району погасили конверт на честь 150-річчя від дня народження земляка Олександра Пісецького — держсекретаря пошти і телеграфу, саме він увів кирилицю у пошту і телеграф. 

Історичні довідки, які навів історик і краєзнавець Сергій Ткачов про Степана Ванчицького:

“Иншою ділянкою суспільної праці в повіті зайнявся адвокат д-р Стефан Ваньчицький, син учителя зі Стрийщини; він зайнявся організацією українських кооператив в сяніцькім повіті і був головою «Рідної Школи» в Сяноці, Нині перебуває Др Ст. Ванчицький враз з донькою і з женою Оленою, з дому Мартинець, що є тіткою єпископа для укр. поселенців в Бразилії Кир Йосифа Мартинця і сестрою проф. Ігнатія Мартинця в Мюнхені, на еміграції в Австралії, а син їх Др Із’яслав, лікар-дентист, живе з родиною в Норвегії. Так розбіглася ціла родина по широкім світі…”

Степан Шах. Між Сяном і Дунайцем. Спомини. – Мюнхен: Християнський голос, 1960. – Ч.1, с.71-72

Степан Ванчицький народився в Красному, коли його батько Карло був тут директором народної школи. Згодом вони переїхали в Збараж. Де Карло Ванчицький став головою філії “Просвіти” в місті, заслуженим педагогом і громадським діячем, взірцевим пасічником. На фото: Карло Ванчицький
Господарський курс трикотарства (рукоділля) в Полонній, улаштований заходом Кружка „Рідної Школи” в Сяноці, від 22.ХІІ.1935 до 2.ІІ.1936 р. На світлині бачимо провід Курсу і курсантки. Сидять зправа м-р. Лев Букатович, др. Степан Ванчицький, голова Кружка „Р.Ш.” в Сяноці, п. Теофіля Малик, провідниця, Впр. о. Володимир Дубляниця та ініцїятор Курсу Олекса Галущак.
Наказ словацького генерала Пригоди про призначення Степана Ванчицького бургомістром Санока 16 вересня 1939 р.

Підготувала Ірина Гайсюль.

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