У Вікнянській громаді на Тернопільщині видатним землякам присвячують конверти та марки

У школі села Красне Вікнянської громади Гусятинського району по-особливому вшанували 50-ті роковини з дня смерті земляка Степана Юліана Ванчицького — на його честь відбулося спецпогашення тематичних марки та конверта.

Із конверта можна дізнатися, що Степан Ванчицький народився 14 (26) жовтня 1888 р. у селі Красне, але завершив життєвий шлях 81-річним в найбільшому місті Австралії — Сіднеї. Він був правознавцем, громадським діячем, доктором права, членом Наукового товариства ім. Шевченка (НТШ), “Просвіти” та “Сільського Господаря”, головою осередку НТШ в Австралії.

Конверт прикрашено силуетами України та Австралії, між якими — відомий Сіднейський міст. Мовляв, Ванчицький — це і є той міст, який об’єднав Україну і Австралію.

Композицію конверта розробила і намалювала головні зображення художниця з Тернополя Марія Юрчак. Тираж марки та конверта — 56 екземплярів. Для цих конвертів були три штампи — школи с. Красне, ексклюзивний штемпель, розроблений до 50-их роковин Степана Ванчицького і звичайний поштовий штемпель с. Красне.

Почесну місію спецпогашення поштового конверта і марки до роковин Степана-Юліана Ванчицького доручено академіку, голові Тернопільського осередку НТШ Михайлу Андрейчину, заступнику голови Гусятинської райдержадміністрації Надії Галябарді, сільському голові с. Красне Богдану Галабіцькому і директору школи Павлу Заплітному.

Окремо розгорнули філателістичну виставку тернополянина Любомира Горшко, присвячену до Дня писемності. На конвертах можна побачити зображення монастирів, в яких жили літописці. Кілька стендів присвячено першому друкарю, який надрукував першу українську книгу — Івану Федорову. Такими виставками школярів намагаються заохотити формувати свої колекції.

Захід організувала громадська організація “Агенція розвитку регіону Медобори” при Вікнянській ОТГ.

Нагадаємо, 16 жовтня у селі Зелене Вікнянської ОТГ Гусятинського району погасили конверт на честь 150-річчя від дня народження земляка Олександра Пісецького — держсекретаря пошти і телеграфу, саме він увів кирилицю у пошту і телеграф.

Історичні довідки, які навів історик і краєзнавець Сергій Ткачов про Степана Ванчицького:

“Иншою ділянкою суспільної праці в повіті зайнявся адвокат д-р Стефан Ваньчицький, син учителя зі Стрийщини; він зайнявся організацією українських кооператив в сяніцькім повіті і був головою «Рідної Школи» в Сяноці, Нині перебуває Др Ст. Ванчицький враз з донькою і з женою Оленою, з дому Мартинець, що є тіткою єпископа для укр. поселенців в Бразилії Кир Йосифа Мартинця і сестрою проф. Ігнатія Мартинця в Мюнхені, на еміграції в Австралії, а син їх Др Із’яслав, лікар-дентист, живе з родиною в Норвегії. Так розбіглася ціла родина по широкім світі…”

Степан Шах. Між Сяном і Дунайцем. Спомини. – Мюнхен: Християнський голос, 1960. – Ч.1, с.71-72

Підготувала Ірина Гайсюль.