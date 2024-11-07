“Потяг до життя” з 14 листопада в кінотеатрах

Справжні історії справжніх людей у документальному фільмі Потяг до життя / Life Train з 14 листопада в кінотеатрах України. Приходьте і не просто дивіться ці історії, а відчуйте їх серцем.

Про це повідомила продюсерка фільму Галина Храпко на допрем”єрному показі фільму, котрий відбувся у київському Кінотеатр «Жовтень» . “Потяг до життя” – документальна стрічка з ексклюзивними історіями українських залізничників. Саме вони з перших днів повномасштабного вторгнення рятували життя мільйонів українців, іноді – ціною власного.

Закритий показ фільму відбувся в День залізничника і зібрав у кінозалі повний аншлаг – понад 500 глядачів першими переглянули фільм зі справжніми історіями справжніх людей, які завдяки своїй відвазі та самопожертві стали героями в непрості часи. У залі були присутні герої фільму, а також інші українські залізничники, які цього дня відзначали своє професійне свято.

та всім працівникам кінотеатру, які гостинно прийняли понад 500 глядачів, поважних високопосадовців, послів, іноземних гостей. Ви успішно справилися з неабияким квестом .

Дякуємо усім, хто зміг прийти, стати першими глядачами, побажати нам успішного кінотеатрального показу.

Адже фільм є не тільки культурною подією, а й має гуманітарну місію – частину коштів від прокату ми адресно направлятимемо дітям і родинам загиблих залізничників.

Я дякую Ira Yurchenko за те, що довірила нам свою історію, ставши головною героїнею фільму. Дякую Andriy Permyakov, який запропонував прочитати рукопис майбутньої книги «Залізна евакуація», де серед багатьох історій простих залізничників мене найбільше вразила Іринина розповідь. Відтак – обережне знайомство, спілкування, адже син у полоні…

Дякую всій команді, яка не просто працювала над цим фільмом, а жила ним. І найбільше: режисеру монтажу – Денису Некроту, шеф-редактору – Dmytro Drabyk, креативному продюсеру – Nick Olak, координаторці постпродакшну – Svitlana Lykhovyd, графічним дизайнерам: Герману Глінському та Svitlana Velyhotska, музичному продюсеру – Volodymyr Kripak. Nadja Odesiuk – за створену спеціально для фільму прекрасну музичну тему “Life Train”. Звукорежисеру – Rudiy Andrey, звукооператору – Галадюк Іван. А також усім і кожному, хто залишив у фільмі частинку свого серця. А ще за голос, особливий і важливий – безмежно вдячні Римма Зюбіна. Нікіта Тітов – дякуємо за створені картини до фільму, про які ми ще поговоримо.

Дякую #Укрзалізниці за довіру, інформаційну підтримку і партнерське плече.