Кадрові негаразди продовжують переслідувати «Ниву»

👀 Перед “Металургом” — знову не без втрат. Повідомляє у футбольному клубі.

Кадрові негаразди продовжують переслідувати команду «Нива» перед кожним весняним туром Vbet UA Першої.

Цього разу через дискваліфікацію (4 жовті картки) не зіграють Роман Слива та Арсентій Дорошенко. А через ушкодження, отримане у першому таймі матчу з “Кременем”, команді не допоможе Василь Танчак.

Але є у таборі “Ниви” і приємні новини. Уже відновив тренування у загальній групі Богдан Козак. А, відбувши дискваліфікацію, на поле зможуть повернутись Олег Соколов та Андрій Зінь.

Нагадаємо, що гра проти запорізького “Металурга” відбудеться уже цієї неділі у Моршині.