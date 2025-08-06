У Тернополі екс-правоохоронець взяв хабар, але дав «здачу»

Колишньому правоохоронцю в Тернопільській області повідомлено про підозру в отриманні 6000 доларів США за вплив на посадовців Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) та лікарів. За даними слідства, чоловік, знаючи про бажання сина своєї знайомої уникнути військової служби, пообіцяв йому допомогти.

Використовуючи своє зв’язки, ексміліціонер намагався вплинути на виготовлення військово-облікових документів і зняття молодого чоловіка з розшуку у системі «Оберіг». За свої «послуги» він оцінив суму в 6 000 доларів США, які йому передала жінка. Однак, після того як військовозобов’язаний був знятий з розшуку, підозрюваний повернув матері 500 доларів США, пояснивши це як «здачу» за успішне виконання обіцянки.

Це не єдиний випадок отримання хабаря ексміліціонером. У рамках розслідування слідчі встановили, що він отримав ще 12 000 доларів США від інших осіб за подібні послуги.

Розслідування триває, а колишньому правоохоронцю загрожує покарання за статтею 369 Кримінального кодексу України.