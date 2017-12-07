На Тернопільщині затримали водія з гігантським вантажем

Сьогодні Служба автомобільних доріг у Тернопільській області спільно з Укртрансбезпекою та Національною поліцією зафіксувала кричуще нехтування законом, безпекою та державним майном перевізником обладнання.

У смт. Підволочиськ було затримано автомобіль MAN, котрий належить перевізнику ТзОВ «Укртрансальянс», вага якого 135 тонн. Це більш ніж утричі більше допустимої норми. Остання, нагадаємо, становить 40 тонн.

Водій відмовився виконувати законне прохання служб заїхати на пересувний ваговий комплекс. Вагу автомобіля вирахували після проведення документального контролю: додали вагу автомобіля, причепа та вантажу.

«Більшість доріг Тернопільщини були побудовані в 70 – 80 роки минулого століття. При цьому передбачалася експлуатація значно меншою кількістю транспорту, ніж є зараз. Сучасні багатотоннажні вантажівки були для радянських дорожників фантастикою, тож ніхто не міг врахувати вплив на дороги такого типу машин. Втім, недобросовісні перевізники погіршують і без того непросту ситуацію, порушуючи експлуатаційні норми. В гонитві за особистою вигодою вони перевантажують великотоннажні автомобілі, завдаючи величезних збитків мережі доріг», – коментує начальник Служби автомобільних доріг у Тернопільській області Богдан Юлик.

Транспортний засіб рухався з Іллічівська до Івано-Франківська. Масштаб завданих мережі доріг України збитків можна тільки уявити. На протяжність подоланого вантажівкою шляху орієнтуватимуться і спеціалісти Укртрансбезпеки, накладаючи штраф на перевізника. До слова, він вимірюватиметься у євро.

Зазначимо, що у випадку необхідності перевезення вантажу, котрий важчий за допустиму норму, перевізник згідно чинного законодавства зобов’язаний взяти спеціальний дозвіл в Укравтодорі та сплатити кошти.

Служба автомобільних доріг у Тернопільській області вкотре наголошує: перевантажені автомобілі завдають непоправної шкоди дорогам краю. Під тиском на покритті утворюються напливи, які згодом стають вибоїнами. Запобігти проблемі легше, аніж витрачати ресурси на ліквідацію її наслідків.