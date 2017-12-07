Вчора голова райдержадміністрації Михайло Сташків відвідав Чoрткiвcький дeржaвний мeдичний кoлeдж де взяв участь, як член госпітальної ради, у зібранні Чортківської госпітальної ради з представникам Проекту USAID «Реформа ВІЛ-послуг у дії». Гостинно і тепло приймав присутніх директор Чoрткiвcькoго дeржaвнoго мeдичнoго кoлeджу Любомир Бiлик.

Слід зазначити, що Чортківський госпітальний округ визнано переможцем у конкурсному відборі для надання технічної підтримки стратегічного планування округу нашим міжнародним партнером Проекту USAID «Реформа ВІЛ-послуг у дії». В рамках пілотного проекту Чортківський госпітальний округ має можливість використати та протестувати провідні показові міжнародні підходи та інструменти щодо розробки стратегічного плану розвитку округу, а також підвищити ефективність, доступність та якість надання медичної допомоги та сервісу.

«Основна мета госпітальних округів – надання медичної допомоги, гарантованого доступу до відповідного надання пакету медичної допомоги, надання допомоги на вторинному рівні, а також ефективне використання бюджетних коштів, створення умов підготовки закладів охорони здоров’я, що надають санаторію медичну допомогу, а саме функціонування у розрізі зміни системи фінансування. Спільно разом ми зможемо максимально позитивно відпрацювати формування госпітального округу», – зазначив начальник управління охорони здоров’я облдержадміністрації Володимир Богайчук.

«Я всіх щиро вітаю з цією подією, до цього ми йшли два роки і за цей час було багато зроблено для медицині Чортківського району. Перш за все, основною метою створення госпітального округу є наближення якісних послуг медицини до людей», – наголосив Михайло Федорович.

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