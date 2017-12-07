Місцеве самоврядування – основа та фундамент суспільства! – голова облради Віктор Овчарук

Шановні працівники органів місцевого самоврядування! Дорогі колеги!

Місцеве самоврядування визнається демократичною світовою спільнотою загальною, виробленою століттями цінністю, яка є однією з головних підвалин будь-якого демократичного ладу. Це – основа, фундамент суспільства, надбудовами якого є законодавча, виконавча та судові гілки державної влади. І саме по тому, як реалізовуються дії цих надбудов, й визначається життя держави, комфортність у ній кожного громадянина. Починаючи із народного віча, шануючи звичаєве право, наші предки, попри всі намагання зайд та завойовників, були внутрішньо вільними, гідними людьми, прагнули самостійно керувати своїм життям, а неписані норми та моральні засади громади для її членів були основним законом. Ця історична пам’ять – запорука утвердження та розвитку місцевого самоврядування в Україні. Особливо сьогодні в умовах впровадження реформ децентралізації. Тож нині, шановні колеги, ваша праця особливо відповідальна. Адже нові розширені повноваження об’єднаних громад, процеси децентралізації влади перш за все несуть за собою нові обов’язки та збільшену відповідальність. Знаю – ви гідно справитесь із новими викликами.

Добігають кінця два роки каденції обласної ради шостого скликання. Нам доводиться працювати у складний, але надзвичайно цікавий час реформування практично усіх сфер суспільного життя. Багато вже зроблено, але ще більше складних завдань попереду – впровадження секторальних реформ у нашому краї. Тож бажаю усім успіхів, нових досягнень та звершень на цьому шляху!

Дякую усім, шановні колеги, за співпрацю та підтримку. Бажаю усім працівникам органів місцевого самоврядування здоров’я, щастя, добра, творчої наснаги для благородної справи – піклування про заможне, успішне, щасливе життя громад. Успіхів вам у всіх починаннях!

Голова обласної ради Віктор Овчарук