На Тернопільщині збільшується кількість хворих на ГРВІ

За останній тиждень (21.10.–27.10.2024р.) кількість захворілих ГРВІ у порівнянні з попереднім тижнем збільшилась на 14,5% (3993 випадки проти 3488). Повідомляє Тернопільський обласний центр контролю та профілактики хвороб.
Питома вага дітей до 18 років серед хворих склала 62,5%, школярів – 64,1% від усіх захворілих дітей. У порівнянні з попереднім тижнем відмічається ріст хворих на ГРВІ дітей на 15,6%, школярів – на 19,7%. Госпіталізовано за тиждень 112 осіб, із них 61 дитина. Кількість госпіталізованих залишається на рівні з минулим тижнем.
За звітний тиждень зареєстровано 19 випадків захворювання на COVID-19, що складає 0,5% від загальної кількості всіх зареєстрованих випадків ГРВІ, та більше від минулого тижня на 26,7% (19 випадків проти 15). З числа лабораторно підтверджених випадків COVID-19 питома вага дітей віком до 18 років становить 15,8%.
За останній тиждень летальних випадків від грипу та COVID-19 в області не зареєстровано. З початку епідсезону зареєстровано 2 летальних випадки внаслідок COVID-19 серед осіб старше 65 років, не щеплені проти COVID-19 протягом останніх 12 міс.
Станом на 28.10.2024 року щеплено проти грипу в області 1994 особи.
Вакцинація проти грипу належить до рекомендованих – її немає у національному календарі профілактичних щеплень, тому вакцину можуть закуповувати коштом місцевих бюджетів, підприємств або ж власним коштом. Вакцина від COVID-19 не є аналогом вакцини проти відповідних варіантів грипу, і навпаки. Тому дуже важливо комплексно захистити себе та близьких людей в умовах викликів, які стоять перед нами.
Вакцинуючись, захистіть себе та своїх близьких.