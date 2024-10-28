На Тернопільщині збільшується кількість хворих на ГРВІ

За останній тиждень (21.10.–27.10.2024р.) кількість захворілих ГРВІ у порівнянні з попереднім тижнем збільшилась на 14,5% (3993 випадки проти 3488). Повідомляє Тернопільський обласний центр контролю та профілактики хвороб.

Питома вага дітей до 18 років серед хворих склала 62,5%, школярів – 64,1% від усіх захворілих дітей. У порівнянні з попереднім тижнем відмічається ріст хворих на ГРВІ дітей на 15,6%, школярів – на 19,7%. Госпіталізовано за тиждень 112 осіб, із них 61 дитина. Кількість госпіталізованих залишається на рівні з минулим тижнем.