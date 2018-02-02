На Тернопільщині збирають раритетні речі до фільму Червоний»

З 10 січня у місті розпочалась підготовка до зйомок фільму “Червоний”. Події першої частини фільму відбуватимуться в історичному Кременці 1935 року. Кінематографічний задум – відтворити автентично історичні події тогочасного Кременця – портрет міста, систему освіти, побут, тощо.

Саме тому творча група на чолі з головним режисером Зазою Буадзе та продюсером фільму Володимиром Філіповим звертається до кременчан із проханням надати допомогу із збору реквізиту для фільму. Нам дуже потрібна ваша допомога у наданні старовинних речей міжвоєнного часу на період зйомок.

Всі речі і предмети побуту будуть збережені, якщо є потреба, художники зможуть реставрувати пошкоджені речі, картини, фото. Все це можна вже приносити в Кременецький краєзнавчий музей.

Коли: з 10:00 по 17:00 години щодня (без вихідних)

Де: м. Кременець, вул. Шевченка 90

Телефон для довідок: 0683564141

Що потрібно: посуд, вази (настільні і підлогові), підлогові вішалки, лампи (настільні і підлогові), люстри, керосинові лампи, свічники, ліхтарі над ганком, фарфорові статуетки, скульптури, погруддя, годинники (підлогові, настінні, настільні), попільниці, кухонне начиння (простий посуд), таці, ковдри, подушки, старі мольберти, коляска дитяча, дитячі іграшки, рами для картин і фото, старі портрети (олія, графіка, акварель), старі пейзажі і натюрморти (олія, графіка, акварель), плакати, афіши, старі фотокартки, старі листівки (пасхальні, новорічні), стара періодична література (журнали, альманахи), книги – українською, польською, німецькою, англійською, російською (видання до 1950 р.), раритетний одяг, раритетні аксесуари – намисто, сережки, сумки, капелюхи, шалики, мереживо, раритетне взуття, старі медалі і ордена, раритетні невеликі музичні інструменти, грамофон, фортепіано, раритетні меблі – ліжка, шафи для одягу і книжкові, серванти, дзеркала, тумбочки, етажерки, навісні полички, скрині, тощо.

Творча група фільму «Червоний. Без лінії фронту» заздалегідь вдячна вам за допомогу та співучасть

Директор музею Андрій Левчук зазначає, що у Кременецькому краєзнавчому музеї буде сформовано нову експозицію зали міжвоєнного періоду, а саме реконструкція побуту міста, пов’язана з подіями того часу і зйомками фільму. Таким чином поповнять музейну колекцію, щоб історична спадщина кожної родини була у широкому доступі для відвідувачів музею, туристів.