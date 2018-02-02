Центр Тернополя став місцем АТО (фотофакт)
Сьогодні чергова сесія міської ради. Все б нічого, але таке відчуття, що центр Тернополя став місцем АТО. Стільки силовік під радою ще не було, – пише у мережі Фейсбук журналістка газети “Номер один” Тетяна Колесник.
- Кілька автобусів, вщент забитих хлопцями у формі. Плюс підсилення по периметру і в сесійній залі. То капець. Якщо Надал, так боїться тернополян, то явно на правильному шляху стоїте. Я б на місці депутатів, як мінімум, на сесії це питання підняла. З ради зробили приватну хату.
За словами Олега Фостяка, з міської ради зробили вол’єр, адже при дерибані міста, депутати та мер скаженіють і при цьому можуть покусати або оббризкати корупційною слиною нормальних городян на віддалі 50 м від місця збіговиська.
- А мер при цьому шабаші ще любить “нагадити” по усьому місту. Тому їх і тримають у вольєрі. Цілком логічно, – пише чоловік у мережі Фейсбук.
З цієї ситуації також в шоці і гості міста. Регіональний координатор у Хмельницькій області “ЧЕСНО. Фільтруй” суд Олена Береза порівнює Тернопіль з Харковом, де мером є Геннадій Кернес.
- Знаєте, я все бачила, але щоб таке відбувалось в обласному центрі. Це що на заході народився новий Харків? Сьогоднішня сесія міської ради у Тернополі. Щось мені здається, що тернопільського голову вже можна за поведінкою прирівнювати до адольфовича зі сходу, – пише вона у мережі Фейсбук.