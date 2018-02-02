Центр Тернополя став місцем АТО (фотофакт)

Сьогодні чергова сесія міської ради. Все б нічого, але таке відчуття, що центр Тернополя став місцем АТО. Стільки силовік під радою ще не було, – пише у мережі Фейсбук журналістка газети “Номер один” Тетяна Колесник.

За словами з міської ради зробили вол’єр, адже п

З цієї ситуації також в шоці і гості міста. Регіональний координатор у Хмельницькій області “ЧЕСНО. Фільтруй” суд Олена Береза порівнює Тернопіль з Харковом, де мером є Геннадій Кернес.

Знаєте, я все бачила, але щоб таке відбувалось в обласному центрі. Це що на заході народився новий Харків? Сьогоднішня сесія міської ради у Тернополі. Щось мені здається, що тернопільського голову вже можна за поведінкою прирівнювати до адольфовича зі сходу, – пише вона у мережі Фейсбук.