У Зборівському районі сталась весела подія (фото)

В Зборівському районі в с. Висипівці весела подія – відкрився дитячий садочок. Про це повідомляє голова обласної організації Товариства Червоного Хреста Олександра Бригадир.

Тішить те, що і товариство долучилися до цієї події. Тепер дітки зможуть спати у гарних ліжечках і навчатись за гарними партами. Нехай вихованці садочка здорові ростуть на благо нашої країни! – каже пані Олександра.

Садочок облаштували у приміщенні загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів села.

Йшлося про хід ремонтних робіт по облаштуванню дитячого садочка. Частину ремонту батьки зробили за власні кошти, а більшість було дано з районного бюджету.