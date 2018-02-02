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У Зборівському районі сталась весела подія (фото)

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В Зборівському районі в с. Висипівці весела подія – відкрився дитячий садочок. Про це повідомляє  голова обласної організації Товариства Червоного Хреста Олександра Бригадир.

  • Тішить те, що і товариство долучилися до цієї події. Тепер дітки зможуть спати у гарних ліжечках і навчатись за гарними партами. Нехай вихованці садочка здорові ростуть на благо нашої країни! – каже пані Олександра.

Садочок облаштували у приміщенні загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів села.

Йшлося про хід ремонтних робіт по облаштуванню дитячого садочка. Частину ремонту батьки зробили за власні кошти, а більшість було дано з районного бюджету.

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