На Тернопільщині зіткнулися три автомобілі марки Volkswagen

На Тернопільщині на автодорозі Стрий — Тернопіль — Кропивницький — Знам’янка, між селами Ступки та Романівка, 28 січня о 13:30 трапилася дорожньо-транспортна пригода з потерпілими. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група Збаразького відділення поліції.

За попередньою інформацією, водійка автомобіля Volkswagen Tiguan, рухаючись в напрямку Тернополя, допустила зіткнення з Volkswagen LT 35. У результаті удару бус перекинувся, а позашляховик продовжив рух та врізався ще й в Volkswagen ID.4.

До лікарні з тілесними ушкодженнями потрапив водій Volkswagen LT 35. У всіх водіїв взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Вирішується питання про відкриття провадження відповідно до частини 1 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Триває слідство.