Чим крафтові ковбаси та відрізняються від масового виробництва?





Українці продовжують купувати крафтові продукти, хоча інфляція та скрутне фінансове становище повпливали на продуктовий кошик багатьох родин. Усе частіше на святкових столах з’являються не лише товари із супермаркету, а й сири, мед, солодощі, пиво, соуси та м’ясопродукти від приватних підприємців.

Такі продукти зазвичай мають інший смак, бо виготовлені за оригінальними рецептами. Однак це не всі відмінності. Розберемося детальніше, чому крафтові ковбаси та м’ясопродукти зазвичай смакують не так, як продукція масового виробництва і чи завжди слово “крафт” означає якість.

Натуральність та якість сировини

Серед споживачів поширена думка, що дрібні підприємці шукають лише якісну сировину та обирають натуральну оболонку, тоді як масова продукція може містити соєвий білок, стабілізатори та інші неприємні “бонуси”. Однак зазвичай і масове, і крафтове виробництво мають схожі технологічні процеси, під час яких можуть використовувати однакові спеції для ковбаси чи сировину від одного і того ж постачальника. Важливо розуміти ключову відмінність — із оригінальністю рецепту у крафтового виробника споживач може отримати і відсутність контролю за виробництвом.

Слово “крафт” означає ремесло і асоціюється з чимось рідним, ексклюзивним, унікальним. Із продуктом, який володіє якимись яскраво вираженими особливостями. Зазвичай крафтові ковбасні та м’ясні вироби — це вироби, які виготовляють невеликими партіями за власними рецептами, які можуть абсолютно не відповідати ДСТУ, ТУ У. Саме тому вони відрізняються за складом сировини, підбором спецій, інгредієнтів, режимів термообробки, зовнішнім виглядом тощо.

Обмежений обсяг виробництва та відсутність консервантів

Крафтові м’ясопродукти виготовляють невеликими партіями, що дозволяє виробнику приділяти максимум уваги кожному етапу процесу. Масове виробництво, навпаки, орієнтоване на великі обсяги, однак це не знижує контроль за якістю продукції, якщо виробник відповідально дотримується правил. Також крафтові продукти зазвичай досить швидко продаються і не потребують тривалого терміну зберігання. Завдяки цьому у складі немає консервантів, які часто використовують у продукції масового виробництва для збільшення строку придатності. Однак важливо розуміти, що консерванти використовують не лише для подовження терміну зберігання — вони гальмують розвиток патогенної мікрофлори, яка може зіпсувати псує не тільки продукт, а і шлунок.

Унікальні рецепти

Крафтові виробники часто використовують авторські рецепти або старовинні технології приготування. Це дозволяє створювати унікальні смаки, які відрізняються від стандартних продуктів у супермаркетах. Наприклад, можна знайти ковбаси з додаванням трюфелів, в’ялені м’ясні делікатеси чи вироби зі спеціями, характерними для певного регіону. Саме тому крафтові м’ясопродукти обирають до свят або тоді, коли хочеться спробувати “щось цікаве”.

Однак усе це не означає, що ковбаси із полиць супермаркетів небезпечні чи некорисні, а крафтові виробники знають якісь унікальні інгредієнти чи рецепти: базові принципи і підходи в усіх порядних виробників м’ясної продукції будуть однаковими. Для прикладу, компанія Prodservis постачає сертифіковані харчові інгредієнти і великим компаніям, і маленьким крафтовим виробникам ковбас.