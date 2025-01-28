Важко спостерігати за стрічкою новин і бачити, як гинуть наші Воїни. Безжальна війна нищить цвіт української нації. Пекельна звістка для Мельнице-Подільської громади. Повідомляє Чортківська районна державна адміністрація.

Внаслідок артилерійського обстрілу по населеному пункту Олександрівка Сумської області 27 січня 2025 року загинув Степан СТОРОЖУК, уродженець села Устя, 1995 року народження.

З перших днів повномасштабної війни мужній Захисник встав на захист рідної землі. Тепер вже у лавах Небесного Війська він стоятиме на сторожі її спокою.

Чортківська районна військова адміністрація висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого.

Нехай Всевишній прийме у свої обійми … Вічна пам’ять і слава Герою України!