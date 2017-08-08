Новини Тернополя 

У Тернополі “на глянц” відремонтували ще один двір

Maryana 45 Views 1 коментар

Завершився капітальний ремонт асфальтобетонного покриття двору на проспекті Злуки, 5. Тут здійснили роботи із демонтажу бордюрів та облаштували нові бордюри.

Працівники підрядної організації облаштували пішохідних зон фігурними елементами мощення. Також на цій ділянці влаштували екопарковку.

One thought on “У Тернополі “на глянц” відремонтували ще один двір

  • Анатолій
    10:40 | 8 серпня, 2017 at 10:40
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    ҐЛЯНЦ – так має правильно писатися це слово, чому журналісти не дотримуються граматики???

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