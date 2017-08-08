У Тернополі “на глянц” відремонтували ще один двір

Завершився капітальний ремонт асфальтобетонного покриття двору на проспекті Злуки, 5. Тут здійснили роботи із демонтажу бордюрів та облаштували нові бордюри.

Працівники підрядної організації облаштували пішохідних зон фігурними елементами мощення. Також на цій ділянці влаштували екопарковку.