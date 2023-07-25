На Тернопільщині знову вода забрала життя…

Житель с. Токи Скориківської ТГ, 1974 року народження, 23 липня виїхав на велосипеді на риболовлю та не повернувся. 24 липня близько 14:40 його тіло було виявлено у місцевому ставку с. Просівці Скориківської ТГ Тернопільського району. Ймовірна причина загибелі – порушення правил поведінки на воді.

Усього з початку цього року на водоймах Тернопільської області загинули 20 людей, включаючи одну дитину.

Щоб запобігти подібним нещасним випадкам, вкотре нагадаємо основні правила поведінки на воді:

– уникайте водойм, які не призначені для купання або не позначені, як безпечні;

– ніколи не заходьте у воду на самоті. Беріть з собою друга або родича, хто може надати допомогу у разі потреби;

– перед входом у воду – перевірте глибину водойми. Не ризикуйте, якщо не знаєте, чи є це місце безпечним для купання;

– якщо ви не впевнені у своїх плавальних навичках, перед входженням у воду одягайте спеціальне плавальне спорядження або рятувальний жилет;

– ніколи не заходьте у воду п’яним!

– дотримуйтесь правил безпеки, встановлених органами місцевої влади. Уважно вивчайте попереджувальні знаки та дотримуйтесь обмежень, які встановлені на водоймах;

– проводячи час біля води, особливу увагу приділяйте дітям. Ніколи не залишайте їх без нагляду та не дозволяйте їм заходити у воду без супроводу дорослих.

Ми закликаємо всіх громадян дотримуватись цих простих правил безпеки та бути пильними, коли перебуваєте біля води. Ваше життя та безпека мають найвищий пріоритет. Нехтування цими застереженнями може мати трагічні наслідки.

Бережіть себе та інших!

#потопельник #rescuers #дснс_тернопільська_область #рятувальники #rescue