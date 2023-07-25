Поліцейський, який вистрелив собі в голову, помер у лікарні

Поліцейський, який вистрелив собі в голову з табельної зброї на робочому місці, під ранок 25 липня помер у лікарні. Про це повідомляє в.обов’язків начальника управління Нацполіції області Сергій Зюбаненко.

– Під час несення служби сталася трагедія – загинув поліцейський Тарас Гадиняк.

Керівництво та колектив Головного управління Національної поліції Тернопільщини сумує з приводу смерті оперуповноваженого Тернопільського райуправління поліції Тараса Івановича Гадиняка.

Висловлюю щирі співчуття рідним та близьким загиблого від себе та особового складу поліції. Це непоправна втрата для всіх нас.

Чому так трапилося, ми дамо оцінку, коли вивчимо всі обставини. Розслідування проводить ДБР та прокуратура, а ми всіляко допомагаємо. Замовчувати ніхто нічого не буде.

Нагадаємо, в Тернополі 21-річний поліцейський під час чергування вистрелив у себе з табельної зброї. Про це під час брифінгу повідомивСергій Зюбаненко.

На службу в районне управління поліції чоловік прийшов півтора місяці тому після закінчення вищого навчального закладу. Причини такого вчинку правоохоронця встановлюють працівники прокуратури та ДБР.