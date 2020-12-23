На Тернопільщищині нелюдів, які знищили місцевий стадіон, просять самих здатися

Вночі з 22 на 23 грудня якісь нелюди знищили покриття Великоберезовицького стадіону, в який багато років дуже багато праці вкладали жителі громади, місцева влада, вболівальники, гравці, тренери та спонсори. Про варварський вчинок повідомляє мешканець громади Михайло Керничний.

Знехтувавши всіма моральними принципами, якісь нелюди дріфтували на полі нашого стадіону і завдали великих збитків майну Великоберезовицької селищної ради. Якщо комусь, щось відомо чи може хтось знає хто це зробив прошу повідомити мені за номером телефону 0988281522, або звернутися в сільську раду. ЯКЩО ТИ ЧИТАЄШ ЦЕЙ ПОСТ( ХТО ЦЕ ЗРОБИВ) ПРОПОНУЮ ДОБРОВІЛЬНО ЗВЯЗАТИСЯ І ВІДШКОДУВАТИ ЗАВДАНІ ЗБИТКИ ВСЕОДНО вас ЗНАЙДУТЬ! БУДЬТЕ ЛЮДЬМИ І ЦІНУЙТЕ ПРАЦЮ , ЯКУ ІНШІ ЛЮДИ ВКЛАДАЮТЬ , ДЛЯ РОЗВИТКУ НАШОГО СЕЛИЩА!

На події відреагував депутат Верховної ради Іван Чайкківський, який особисто попросив начальника поліцій у Тернопільській області Олександра Богомола допомогти.

Пропоную всім долучитися до того, щоб знайти тих, хто так безвідповідально поставився до майна громади та чужої праці. Може, хтось бачив, проїжджав мимо чи може іншим чином допомогти встановити цих поки що невідомих осіб, – просить нардеп.