Що потрібно їсти, щоб не мерзнути взимку?

На думку лікарів, причиною чутливості до холоду може бути нестача в організмі йоду, калію, заліза і магнію.

Щоб не набирати зайву вагу, запасаючись енергією для обігріву з калорійної їжі, зверніть увагу на ці чотири групи продуктів.

1.На нестачу йоду реагує щитовидна залоза. Обмін речовин сповільнюється і ми сильніше мерзнемо. Звідки заповнити недолік йоду? З продуктів моря: риби, морської капусти. Якщо остання не викликає апетиту, їжте буряк, моркву і картоплю. Наприклад, в вінегреті.

2.Брак магнію аналогічно уповільнює обмінні процеси. А він є в овочах, фруктах, зелені. Від 399 до 200 мг магнію на 100 г продукту міститься в какао, кеш’ю, насінні гарбуза, гречці, мигдалі, фісташках.

3.Підвищена чутливість до холоду може бути і наслідком нестачі в раціоні калію. Їм багаті сухофрукти – курага, чорнослив, родзинки. Є калій в бобових і рибі. Останню краще вибирати більш жирну, щоб заповнити потребу організму в омега-3 жирних кислотах, які потрібні для роботи серця і мозку.

4.Дефіцит заліза – причина малокрів’я, і, як наслідок, холодних рук і ніг. Залізо міститься в м’ясі, яйцях, рибі. Багаті їм також яблука і капуста. У 100 г сушених грибів – 35 мг заліза, в яловичій печінці – 20, в какао – 11, 7.

Що пити щоб не мерзнути?

У такому випадку ідеально підійдуть зимові чаї з зігріваючими спеціями – корицею, кардамоном і імбиром. Імбир при цьому знизить рівень холестерину, кардамон простимулює роботу серця, кориця нейтралізує вільні радикали. З слабоалкогольних напоїв з цієї ж причини підійде глінтвейн. Градус напою невисокий, а спеції допоможуть зігрітися.

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