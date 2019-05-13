На Тернопільщині через необережність потонув 9-річний хлопчик

10 травня у с. Заздрість Теребовлянського району, під час відпочинку на місцевому ставку, внаслідок необережності упав у воду та потонув 9-річний хлопчик. Про це повідомили у Нацполіції Тернопільської області.

Дитину намагались повернути до життя лікарі, проте їм це не вдалось.

Близько сімнадцятої години повідомлення про надзвичайну подію надійшло до співробітників Теребовлянського відділу поліції. Виїхавши на місце, правоохоронці з’ясували обставини трагічного випадку. Виявилося, 9-річний Дмитрик разом зі своїм 7-річним братиком та 8-річним другом гуляли поблизу сільського ставка. Дмитрик захотів намочити у воді ноги, тому, знявши взуття та частину одягу, спустився по бетонній плиті до ставка, та, послизнувшись, не втримав рівноваги і впав у воду. Молодші діти стали кричати і кликати на допомогу, адже поблизу з дорослих нікого не було. Крики почули подружжя односельців. Вони прибігли, кинулися до водойми й витягнули хлопчика. Реанімаційні заходи, які проводили медики швидкої допомоги, виявилися безрезультатними. Лікарі констатували смерть дитини через утоплення.

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