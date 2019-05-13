Кулаками та ногами билися 80 хлопців за першість Тернопільської області з таїландського боксу

У суботу Тернопіль став осередком запеклої боротьби хлопчиків та юнаків за Відкритий кубок області з муай-тай. На татамі за звання чемпіонів боролися спортсмени з різних куточків України, віком від 10 років.

Муай-тай – старовинний вид боротьби, родом з Азії. Надзвичайно видовищним його робить застосування кулаків, ніг, колін, ліктів. За це таїландський бос ще прозвали «боєм восьмируких».

«Це перше змагання, котре організовує Тернопільська обласна федерація таїландського боксу в цьому році. В нас сьогодні представлений і Кривий Ріг, і Одеса, і Рівне, Луцьк, Івано-Франківськ. Це надзвичайно допомагає популяризувати цей вид спорту в нашій області і розвивати місцеву федерацію. Тернопільську область представляє 15 спортсменів з 3 клубів. В нас вже є і чемпіони України, і Чемпіони Європи, які теж представляють Тернопільську область,» – коментує президент Тернопільської обласної федерації таїландського боксу Богдан Юлик.

«Українська національна федерація таїландського боксу муай-тай розвиває цей вид спорту більше 20 років. Зараз в Тернопільську область на чемпіонат приїхали спортсмени з семи областей. Особливість цього змагання в тому, що вперше на Відкритій першості Тернопільської області є молодші вікові категорії 10-11 років. Тобто поступово піднімається і рівень змагань, і збільшується кількість спортсменів. І, головне, ми популяризуємо вид спорту, який цікавий, хоч і досить складний,» – зазначив головний суддя змагань Сергій Лавренко.

Таїландський бокс вважається одним з найбільш жорстких видів єдиноборств і для того щоб спорт приносив задоволення, а не травми, діти завжди виступають в захисних жилетах, налокітниках, масках. Ба більше, спортсменам і віковій категорії 10-11 років заборонено наносити удари в голову.

Наставник волинської команди Сергій Снитюк каже, що турніри на зразок Відкритої першості Тернопільської області дуже допомагають новачкам поринути у атмосферу змагань. «Я привіз дітей віком від 10 до 17 років та двох спортсменів, котрі виступають у категорії дорослих. Мої підопічні показали вдалі виступи та хорошу підготовку. Серед моїх «дітей» є вже кандидат у майстри спорту, Чемпіон України і Європи.»

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