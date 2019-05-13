Тернопільсько-Теребовлянська єпархія ПЦУ підтримує Блаженнійшого Епіфанія

Заява Тернопільсько-Теребовлянської єпархії Православної Церкви України.

У зв’язку з появою в ЗМІ інформації про непорозуміння в ПЦУ, інформуємо, що статут Тернопільсько-Теребовлянської єпархії УПЦ КП перереєстровано в УПЦ (ПЦУ). Духовенство та вірні єпархії, щоро вдячні Його Всесвятості патріарху Варфоломію за історичну подію, дарування Томосу про автокефалію нашої Церкви.

В цей нелегкий час підносимо до Господа свої молитви за Предстоятеля Помісної Церкви України Блаженнійшого митрополита Епіфанія.

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