На Тернопільщині через п’яного водія двоє людей опинились в лікарні

Дана подія трапилась 22 травня близько 21.00 годин у м. Шумськ. Рухаючись по вул. Українська водій автомобіля «Honda Accord» не впорався з керуванням та допустив перекидання автомобіля. До районної лікарні довелось госпіталізувати і водія, і його пасажира, обоє місцеві жителі. Але якщо у 43-річного пасажира медики констатували закриту травму грудної клітки, то у 38-річного водія разом з тим виявили ще й перелом трьох ребер. Але найгірше в цій ситуації те, що водій перебував у стані алкогольного сп’яніння.

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