На торгах ціна об’єкта приватизації у Бережанах зросла майже у 7 разів

Управління забезпечення реалізації повноважень у Тернопільській області РВ ФДМУ по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях успішно приватизувало адміністративний будинок загальною площею 378,2 м², Тернопільська область, м. Бережани, вул. Руська, 2.

За адміністративний будинок на торгах, 29 жовтня 2020 року, змагалося 11 учасників. Стартова ціна, за якою об’єкт був виставлений на аукціон, становила 198 957.74 грн. У перегонах ціна продажу зросла до 1 380 001 грн.

Очікується підписання договору купівлі-продажу.