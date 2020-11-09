Видужали 95 людей, зареєстровано 177 нових випадків COVID-19 та чотири смерті 9 листопада в Тернопільській області
Станом на 09 листопада 2020 року в Тернопільській області за результатами досліджень методом ПЛР – у 22216 випадках діагноз лабораторно підтверджений (20736 випадків – дорослі, 1480 випадків – діти), з них 295 летальних (1 випадок житель сусідньої області). Видужало 17710 осіб.
❗️Загалом випадки підтверджено:
– м. Тернопіль – 5862 (4575 одужало, 64 летальних, 1223 продовжують хворіти);
– Бережанський район – 1025 (840 одужало, 9 летальних, 176 продовжують хворіти);
– Борщівський район – 1084 (877 одужало, 18 летальних, 189 продовжують хворіти);
– Бучацький район – 969 (838 одужало, 17 летальних, 114 продовжують хворіти);
– Гусятинський район – 1063 (836 одужало, 16 летальних, 211 продовжують хворіти);
– Заліщицький район – 1067 (882 одужало, 22 летальних, з яких 1 жителька Чернівецької обл., яка перебувала на лікуванні в ЦРЛ, 163 продовжують хворіти);
– Збаразький район – 1037 (856 одужало, 14 летальних, 167 продовжують хворіти);
– Зборівський район – 533 (486 одужало, 6 летальних, 41 продовжують хворіти);
– Козівський район – 656 (555 одужало, 5 летальних, 96 продовжують хворіти);
– Кременецький район – 1321 (1095 одужало, 22 летальних, 204 продовжують хворіти);
– Лановецький район – 537 (482 одужало, 2 летальних, 53 продовжують хворіти);
– Монастириський район – 912 (768 одужало, 16 летальних, 128 продовжують хворіти);
– Підволочиський район – 761 (580 одужало, 5 летальних, 176 продовжують хворіти);
– Підгаєцький район – 315 (230 одужало, 3 летальних, 82 продовжують хворіти);
– Теребовлянський район – 946 (681 одужало, 24 летальних, 241 продовжують хворіти);
– Тернопільський район – 1811 (1411 одужало, 16 летальних, 384 продовжують хворіти);
– Чортківський район – 1606 (1202 одужало, 18 летальних, 386 продовжують хворіти);
– Шумський район – 711 (516 одужало, 17 летальних, 178 продовжують хворіти);
За попередню добу:
✅видужало 95 осіб;
✅проведено 264 дослідження методом ПЛР;
✅підтверджено 177 випадків зараження вірусом COVID-19.
✅зареєстровано 4 летальних випадки: чоловік 54 р. м. Тернопіль, чоловік 78 р. м. Тернопіль, жінка 84 р. Тернопільський район смт Великі Бірки, жінка 72 р. м. Тернопіль.
🌏Географія поширення нових випадків:
⭕️м. Тернопіль (49 осіб)
⭕️Бережанський район (0 осіб)
⭕️Борщівський район (23 особи):
• м. Борщів – 6
• смт Скала-Подільська – 1
• с. Бабинці – 1
• с. Грошова – 1
• с. Пилипче – 2
• с. Королівка – 2
• с. Сков’ятин – 2
• смт Мельниця-Подільська – 1
• с. Озеряни – 2
• с. Шупарка – 2
• с. Дзвинячка – 1
• с. Шишківці – 1
• с. Нивра – 1
⭕️Бучацький район (4 особи):
• м. Бучач – 2
• с. Сороки – 1
• с. Заривинці – 1
⭕️Гусятинський район (15 осіб):
• смт Гусятин – 2
• м. Копичинці – 7
• с. Личківці – 1
• с. Жабинці – 1
• с. Красне – 1
• с. Оришківці – 1
• с. Котівка – 1
• с. Глібів – 1
⭕️Заліщицький район (11 осіб):
• м. Заліщики – 4
• смт Товсте – 4
• с. Зелений Гай – 1
• с. Хмелеве – 1
• с. Дзвиняч – 1
⭕️Збаразький район (7 осіб):
• м. Збараж – 3
• с. Кобилля – 1
• с. Шили – 1
• с. Нижчі Луб’янки – 1
• с. Стриївка – 1
⭕️Зборівський район (0 осіб)
⭕️Козівський район (0 осіб)
⭕️Кременецький район (8 осіб):
• м. Кременець – 3
• м. Почаїв – 1
• с. Малі Бережці – 1
• с. Бонівка – 1
• с. Іква – 1
• с. Лідихів – 1
️⭕️Лановецький район (0 осіб)
⭕️️Монастириський район (0 осіб)
⭕️Підволочиський район (1 особа):
• с. Криве – 1
⭕️Підгаєцький район (0 осіб)
⭕️Теребовлянський район (10 осіб):
• смт Микулинці – 3
• с. Стара Брикуля – 1
• с. Варваринці – 2
• с. Іванівка – 2
• с. Великий Говилів – 1
• с. Гумниська – 1
⭕️Тернопільський район (14 осіб):
• с. Грабовець – 2
• с. Застав’є – 2
• с. Білоскірка – 2
• с. Біла – 2
• с. Ступки – 1
• с. Петриків – 2
• с. Гаї-Шевченківські – 1
• с. Скоморохи – 1
• с. Козівка – 1
️⭕️Чортківський район (35 осіб):
• м. Чортків – 22
• с. Калинівщина – 1
• с. Білий Потік – 1
• с. Білобожниця – 1
• с. Антонів – 1
• с. Ромашівка – 1
• с. Капустинці – 2
• с. Скородинці – 1
• с. Ягільниця – 1
• с. Біла – 1
• смт Заводське – 3
⭕️Шумський район (0 осіб)