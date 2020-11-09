Медсестра з Тернополя Оксана Ахроменко за власним бажанням допомагає амбулаторним хворим та закликає колег долучитися до цієї ініціативи.

Жінка переконана, жоден медичний працівник не може залишатися байдужим, знаючи, що є люди, які потребують допомоги. А таких хворих, особливо у розпал пандемії, чимало.

Подаємо її слова без змін:

“Якщо хто не знав-я маю медичну освіту, деякий час працювала медсестрою в лікарняних стінах, але особливо ніколи мене не тягло у медицину. До недавнього часу…а точніше я відчула справжню свою необхідність саме зараз, у розпал епідемії, коли побачила, скільки людей з різними проблемами у здоров’ї, а частіше зараз – з запаленням легень, шукають і потребують догляду і лікування. Дяка сімейним докторам, які розписують лікування, але потім вони просто кажуть хворому:”бувайте здорові”, і відпускають на домашнє лікування. Добре, якщо це оральні препарати, але справжньою проблемою є для хворого коли у назначенні є в/м чи в/в ін‘єкції та системи… Патронажних сестер – немає, і хворий залишається при своїх інтересах, шукаючи у розпачі того, хто допоможе.

Можете вважати мене божевільною, але я взялася за допомогу цим людям. І закликаю кожного медика не бути байдужими зараз. Коли я приходжу до пацієнта – я бачу в очах полегшення, а коли йду після процедури-я чую щиру вдячність. А ще приємніше, коли після курсу я бачу позитивний результат і гарний настрій мого пацієнта ) Це дуже надихає!

Медик не може бути байдужим тоді, коли хворий потребує його, так само як військовий не може дезертирувати тоді, коли його земля в небезпеці. Зараз ми маємо дві війни, і кожен, хто має змогу і відвагу долучитись – повинен це зробити.

Медики, не будьте байдужими! Приходіть на допомогу! Пропонуйте допомогу! Ви маєте знання для поради, вміння для лікування і своє слово-для заспокоєння і доброї розмови. Саме зараз ви підтверджуєте силу вашого диплому і людської гідності.

Не кидайте людей наодинці з непосильною їм бідою.

Я не прошу похвал, мій пост не для цього. Я звертаюсь ним від імені всіх хворих, які у розпачі. А їх дуже багато, різного віку.

Підтримайте мене, або поясніть чому я божевільна, – написала пані Оксана.