У Тернополі аварія на газогоні: частина міста до завтра без газу

“У зв’язку з проведенням аварійних робіт ПрАТ “Тернопільміськгаз” на газопроводі середнього тиску на вулиці Корольова буде припинено газопостачання до котелень на вулицях Київській, Галицькій і Курбаса. Через зупинку вказаних котелень до споживачів, можливо, не подаватиметься теплоносій і не здійснюватиметься послуга з подачі гарячої води”, – повідомляють у додатку міської ради e-Тернопіль.

За попередньою інформацією, газу та гарячої води не буде у будинках за адресами: проспект Злуки, бульвар Куліша, Вишневецького, вулиці Галицька, 15 квітня, Тарнавського, Братів Бойчуків, Симоненка, Курбаса, Морозенка, Лепкого, Захисників України, Любомира Гузара та Володимира Великого.

Відновити газопостачання планують завтра, 10 листопада, до 16.00.