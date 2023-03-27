Надавали «послуги з логістики» з-за ґрат – підозрюють трьох осіб

Під процесуальним керівництвом прокурорів Чортківської окружної прокуратури повідомили про підозру у шахрайстві 3 особам, 2 з яких перебували в установі виконання покарань (ч. 3 ст. 190 КК України).

За даними слідства, упродовж грудня 2022-березня 2023 року 2 чоловіків, перебуваючи в ДУ «Чортківська установа виконання покарань №26» через Інтернет нібито надавали послуги з логістики. Шахраї за допомогою онлайн-платформ опрацьовували заявки клієнтів про перевезення вантажів, узгоджували строк та їх вартість, не маючи наміру надавати ці послуги.

До протиправної діяльності вказані особи залучили свою знайому, яка, перебуваючи на волі, опікувалась банківськими рахунками, на котрі потерпілі переказували кошти.

До територіальних органів поліції різних областей звернулись 5 осіб, ошуканих підозрюваними, а загальна сума заподіяних їм збитків становить понад 100 тис грн.

Під час проведення санкціонованих обшуків в одній з камер ДУ «Чортківська УВП №26» та за місцем проживання інших учасників групи виявлено та вилучено мобільні телефони, банківські картки, записники, карти пам’яті.

Триває розслідування, що здійснюють слідчі Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області.