Жительку Мельниці-Подільської громади затримали за вчинення крадіжки

Співробітники відділення поліції №1 міста Борщева за замах на крадіжку затримали 46-річну жительку села Устя. Жінка намагалася винести з магазину халат вартістю 1200 гривень, одягнувши його на себе.

На лінію 102 надійшло повідомлення від жителя Борщева про те, що з однієї із крамниць невідома особа намагалася винести жіночий халат, надягнувши його під верхній одяг. Персонал торгового закладу помітив крадіжку й затримав жінку до прибуття поліцейських.

З’ясувалося, до злочину причетна 46-річна жителька села Устя Мельниці-Подільської громади. У минулому жінка вже мала проблеми із законом.

Зловмисницю затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу. Їй оголошено підозру за частиною 3 статті 15, частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу. Поліцейські перевіряють підозрювану на причетність до вчинення інших злочинів.