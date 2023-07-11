У Тернополі на ремонтний період зупиняться ще три котельні

Як повідомляє КП «Тернопільміськтеплокомуненерго», у місті продовжуються ремонті роботи та підготовка котелень і мереж теплопостачання до нового опалювального сезону



З 10 липня по 9 серпня (31 день) на ремонтний період зупиняються три котельні за адресами: пров. Цегельний, 1-А, вул. Лесі Українки, 4, вул. Романа Купчинського, 14-А. Відповідно у цей час послуга із постачання гарячої води громадянам тимчасово не надаватиметься.

Адміністрація комунального підприємства перепрошує за тимчасові незручності та просить споживачів ставитися із розумінням до необхідності проведення профілактичних та ремонтних робіт, що є вимогою чинного законодавства.

Перелік будинків, які обслуговують вказані котельні:

Котельня Будинки, які обслуговуються даною котельнею Котельня на провулку Цегельному, 1-А ЦТП вул. Миру, 13; вул. Миколи Каpпенка, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20(гурт), 22, 24, 26; Котельня на вул. Лесі Українки, 4 Бойлерна ДПЧ-2 ЦТП вул. Лесі Укpаїнки, 6; вул. Лесі Українки, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 21, 33, 37, 39; вул. Олександра Довженка, 1, 3, 5, 11, 13, 15, 17, 18; вул. Героїв Крут, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13; вул. Антіна Манастирського, 40, 42, 44, 46; вул. Петра Доpошенка, 5 (гурт.), 6, 8, 12, 14, 16; бульв. Данила Галицького, 1, 4, 16; бульв. Степана Бандеpи, 72, 88, 90, 92, 94, 96; вул. Тараса Протасевича, 4,6, 8, 14, 16, 16-А, 18, 20, 22; вул. Клима Савури, 3, 5, 9, 11. Котельня на вул. Романа Купчинського, 14-А вул. Романа Купчинського, 1, 7, 9; вул. Сергія Корольова, 2, 4, 6, 8, 10; бульв. Симона Петлюри, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10; вул. 15 Квітня, 2, 4, 6, 8, 10; вул. Василя Стуса, 2, 4, 8, 10.