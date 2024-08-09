Майже 550 млн грн податку на прибуток спрямували до бюджету підприємства Тернопільщини

Упродовж семи місяців цього року платники податків – юридичні особи області сплатили до Зведеного бюджету України 549,2 млн грн податку на прибуток підприємств.Зокрема, до державного бюджету підприємства перерахували492,4 млн грн, а до місцевих бюджетів – 56,8 млн гривень. Порівняно з відповідним періодом минулого року надходження до зведеного бюджету збільшилися на 40,2 млн гривень.

До загального фонду зведеного бюджету платники за 7місяців спрямували 5,6 млн грн частини чистого прибутку (доходу) господарських організацій.

Нагадаємо, що порядок обчислення та сплати податку на прибуток підприємств визначено статтею 137 Податкового кодексу України. Платіж нараховується платником самостійно. Базова ставка податку на прибуток підприємств становить 18 відсотків.