Найпопулярніші імена на Тернопільщині
Упродовж січня–жовтня 2021 року в області зареєстровано живонароджених 3135 хлопчиків та 3046 дівчаток.
Найпопулярнішими чоловічими іменами були Максим (212 дітей, або 6,8% від загальної кількості живонароджених хлопчиків) та Матвій (202 дитини, або 6,4%), а жіночим – Софія (235 дітей, або 7,7% від загальної кількості живонароджених дівчаток).
Наступні за популярністю такі імена:
- чоловічі – Олександр (166), Артем (162), Давид (130), Владислав (120), Данило (104), Тимофій (102);
- жіночі – Вікторія (140), Вероніка (138), Анна (110), Мілана (108), Єва (105), Злата (100).
У січні–жовтні 2021 року дітям часто давали імена, пов’язані з датами іменин за християнським календарем:
- у січні–лютому – Тетяна (47,1% усіх Тетян);
- у травні – Юрій (36,4% усіх Юріїв);
- у липні – Іван (20,4% усіх Іванів), Павло (60,0% усіх Павлів);
- у липні–серпні – Ольга (37,5% усіх Ольг).
Нетрадиційними для українців були імена:
- чоловічі – Алi, Вільям, Даміан, Дамір, Емiлiан, Емір, Рожден, Рувім;
- жіночі – Агнiя, Аміна, Афiна, Вiрсавiя, Лiана, Лаурiка, Нiколетта, Ноель, Орислава.
Незвичні імена:
- чоловічі – Адрiель Іремiде, Вiддеоасс, Дарiус Квамi, Джерiмая Чукуебука, Таратiдваняша Давiд, Мiсаїл, Хосров-Тавiан;
- жіночі – Аполiнарiя, Боакеваа Акосуа, Iллiрiка, Оксана Зоi-Iмiсiолува, Сумайя.