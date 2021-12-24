Найпопулярніші імена на Тернопільщині

Упродовж січня–жовтня 2021 року в області зареєстровано живонароджених 3135 хлопчиків та 3046 дівчаток.

Найпопулярнішими чоловічими іменами були Максим (212 дітей, або 6,8% від загальної кількості живонароджених хлопчиків) та Матвій (202 дитини, або 6,4%), а жіночим – Софія (235 дітей, або 7,7% від загальної кількості живонароджених дівчаток).

Наступні за популярністю такі імена:

чоловічі – Олександр (166), Артем (162), Давид (130), Владислав (120), Данило (104), Тимофій (102);

жіночі – Вікторія (140), Вероніка (138), Анна (110), Мілана (108), Єва (105), Злата (100).

У січні–жовтні 2021 року дітям часто давали імена, пов’язані з датами іменин за християнським календарем:

у січні–лютому – Тетяна (47,1% усіх Тетян);

у травні – Юрій (36,4% усіх Юріїв);

у липні – Іван (20,4% усіх Іванів), Павло (60,0% усіх Павлів);

у липні–серпні – Ольга (37,5% усіх Ольг).

Нетрадиційними для українців були імена:

чоловічі – Алi, Вільям, Даміан, Дамір, Емiлiан, Емір, Рожден, Рувім;

жіночі – Агнiя, Аміна, Афiна, Вiрсавiя, Лiана, Лаурiка, Нiколетта, Ноель, Орислава.

Незвичні імена:

чоловічі – Адрiель Іремiде, Вiддеоасс, Дарiус Квамi, Джерiмая Чукуебука, Таратiдваняша Давiд, Мiсаїл, Хосров-Тавiан;

жіночі – Аполiнарiя, Боакеваа Акосуа, Iллiрiка, Оксана Зоi-Iмiсiолува, Сумайя.